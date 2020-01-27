Брошенным в московском аэропорту детям оказывается психологическая помощь

ХАБАРОВСК, 27 января. /ТАСС/. Специалисты оказывают психологическую помощь детям из Комсомольска-на-Амуре, которых оставили в московском аэропорту. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

"Сейчас дети находятся в медицинском учреждении [в Москве], определяется в том числе их психоэмоциональное состояние. С ними работают и специалисты здравоохранения, и психологическая помощь оказывается. Когда они вернутся сюда, им тоже будет оказываться психологическая помощь", - сказала Трегубенко.

Как сообщалось, детей планируют вернуть в Хабаровский край в ближайшее время. Мать детей нашли, возможно, дети вернутся к ней после восстановления детско-родительских отношений.

Дети уже попадали в учреждения социальной защиты, в частности, когда мужчина работал вахтовым методом. После детей возвращали. "Для нас это тоже сигнал, что семьи в таких случаях нужно держать на контроле дольше", - сказала Трегубенко, добавив, что случай будут разбирать с органами системы профилактики, чтобы не допускать таких ситуаций. В отношении этих детей совершили два преступления - невоспитание и оставление в опасности.

По Хабаровскому краю за 2019 год выявлено 1600 безнадзорных и беспризорных детей, нуждающихся в помощи государства. На начало января выявлено 14 детей, оставшихся без родительского присмотра.

В воскресенье двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения оставил в московском аэропорту Шереметьево их отец. Он также оставил все документы на детей, копию своего паспорта и записку, в которой, ссылаясь на тяжелое финансовое положение, сообщает, что временно не может заботиться о мальчиках, но готов забрать их позже. Полиция ведет его розыск. Следователи СК и прокуратура Хабаровского края начали проверку. Семья, в которой воспитывались мальчики, проживала в Комсомольске-на-Амуре.

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