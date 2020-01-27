Эксперт: угроза заноса коронавируса из Китая в Приамурье и Хабаровский край существует

ВЛАДИВОСТОК, 27 января. /ТАСС/. Угроза заноса коронавируса из Китая среди дальневосточных регионов велика для Амурской области и Хабаровского края, где наиболее интенсивна логистика с центральными районами КНР. Об этом сообщил ТАСС в понедельник руководитель Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Михаил Щелканов.

"Сейчас эпицентр эпидемии находится в срединных провинциях Китая, а на остальные территории Китая и всего мира этот вирус будет заноситься в качестве завозного случая. Завозные случаи будут по всему миру, и вероятность завоза тем выше, чем интенсивнее авиаперевозки или перевозки другого типа со срединными районами Китая. Вероятность [заноса] выше сейчас в Москве, Петербурге, Новосибирске, Иркутске. Из Дальнего Востока я бы выделил только Благовещенск, ну, может быть, еще Хабаровск, который является крупным авиахабом, но все равно значительно уступает европейским", - сообщил Щелканов.

Он отметил, что все необходимые для снижения риска заноса вируса меры уже приняты, все службы находятся в нужной степени готовности. Однако, уточнил он, даже жесткие пограничные меры не исключают его заноса в Россию. Инфицированный человек в инкубационном периоде, не зная, что он инфицирован, может пересечь сколь угодно надежные пограничные кордоны и по истечении инкубационного периода заболеть уже на новой территории.

"Поэтому усиление пограничного контроля необходимая, но недостаточная мера. Достаточной мерой является поддержание в высокой степени готовности всей системы обеспечения биологической безопасности государства, и это делается", - заявил эксперт.

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря прошлого года в крупном китайском городе Ухань. Сейчас число подтвержденных в Китае случаев заболевания превысило 2,7 тыс., число летальных исходов составляет 80. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае.

Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

Посылки и фрукты

Многие обеспокоены возможностью заразиться через сельскохозяйственную продукцию, овощи и фрукты, которые в большом количестве ввозятся из Китая на Дальний Восток, или почтовые посылки из этой страны. Михаил Щелканов сообщил, что гарантировать, что через почтовый обмен или сельскохозяйственную продукцию вирус не передается, нельзя. Он напомнил, что острые респираторные заболевания передаются воздушно-капельным путем, и при этом мелкие частички аэрозоля могут попасть на окружающие поверхности.

"Я не могу гарантировать, что невозможно заполучить вирус через почтовый обмен или сельскохозяйственную продукцию, нет таких научных данных. Я думаю, что вирус погибнет. Но разнообразие условий, в которых эта посылка транспортируется, колоссально - сроки, условия, влажность, температура, другие параметры, и априори с уверенностью сказать, что вирус погибнет, я не могу. Каждый человек должен понимать этот механизм [распространения респираторных заболеваний] и самостоятельно принять решение, насколько ему важна эта посылка", - считает собеседник агентства.

По его словам, для России пока этот вирус не представляет эпидемиологической опасности. Вместе с тем Щелканов напомнил, что любое респираторное заболевание может осложниться в форме пневмоний, первичных вирусных или вторичных бактериальных, но все это представляет угрозу для жизни. При этом центр провел совещания с руководством ДВФУ, куда в скором времени после каникул должны вернуться в том числе китайские студенты. В этом вузе их учится около 1,5 тыс., и специалисты при необходимости готовы ввести карантин.

"Все необходимые меры уже принимаются, активно работаем с диаспорой, санитарные обработки выведены на новый уровень, естественно, термометрия, все делается. Пока к этому [карантину для китайских студентов] нет повода, но случись что - тут же карантинные мероприятия, выяснение контактов. Все готово", - резюмировал Щелканов.