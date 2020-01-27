{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония
Обновлено 

В Ухане и провинции Хубэй находятся по меньшей мере 140 россиян

Как сообщило посольство России, из них 75 - студенты

ПЕКИН, 27 января. /ТАСС/. Посольству РФ в КНР достоверно известно о 140 гражданах России, находящихся в провинции Хубэй (Центральный Китай) и ее административном центре городе Ухань, где произошла вспышка пневмонии нового типа, из них 75 - студенты. Об этом сообщил в понедельник ТАСС пресс-атташе посольства Георгий Егоров.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Со всеми ними поддерживается контакт. Все их просьбы, требования, в том числе в отношении обеспечения продовольствием, водой, посольство России решает совместно с МИД КНР и местными органами власти", - сказал дипломат. "Все вопросы мы стараемся решать в ручном режиме", - уточнил он.

В частности, продолжил он, студентка Уханьского университета Майя Новоселова позвонила и пожаловалась, что им в вузе не выдавали защитные маски. Посольство связалось с руководством университета и решило этот вопрос. "В целом по поступающей от этих 140 человек информации, они всем необходимым обеспечены", - отметил он.

"По заявлениям китайских властей, ситуация в Ухане и провинции Хубэй находится под контролем", - указал Егоров.

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря прошлого года в Ухане, административном центре провинции Хубэй, крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания превысило 2,7 тыс., число летальных исходов составляет 80. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае.

 

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Брошенным в московском аэропорту детям оказывается психологическая помощь
Их планируют вернуть в Хабаровский край в ближайшее время
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС