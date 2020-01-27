В Ухане и провинции Хубэй находятся по меньшей мере 140 россиян

ПЕКИН, 27 января. /ТАСС/. Посольству РФ в КНР достоверно известно о 140 гражданах России, находящихся в провинции Хубэй (Центральный Китай) и ее административном центре городе Ухань, где произошла вспышка пневмонии нового типа, из них 75 - студенты. Об этом сообщил в понедельник ТАСС пресс-атташе посольства Георгий Егоров.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Со всеми ними поддерживается контакт. Все их просьбы, требования, в том числе в отношении обеспечения продовольствием, водой, посольство России решает совместно с МИД КНР и местными органами власти", - сказал дипломат. "Все вопросы мы стараемся решать в ручном режиме", - уточнил он.

В частности, продолжил он, студентка Уханьского университета Майя Новоселова позвонила и пожаловалась, что им в вузе не выдавали защитные маски. Посольство связалось с руководством университета и решило этот вопрос. "В целом по поступающей от этих 140 человек информации, они всем необходимым обеспечены", - отметил он.

"По заявлениям китайских властей, ситуация в Ухане и провинции Хубэй находится под контролем", - указал Егоров.

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря прошлого года в Ухане, административном центре провинции Хубэй, крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания превысило 2,7 тыс., число летальных исходов составляет 80. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае.