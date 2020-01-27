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Власти Бурятии приобретут для Улан-Удэ автобусы большой вместимости вместо микроавтобусов

Всего планируется купить около 50 автобусов

УЛАН-УДЭ, 27 января. /ТАСС/. Обновление автобусного парка планируется провести в Улан-Удэ в 2020 году за счет финансирования из федерального и регионального бюджетов, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Бурятии со ссылкой на главу республики Алексея Цыденова.

В 2019 году для Улан-Удэ за счет единой дальневосточной субсидии в размере около 500 млн рублей купили 15 новых трамваев "Львенок". До этого в столице Бурятии трамвайный парк состоял из 68 вагонов, износ которых составлял в среднем 90%. Сейчас в городе ежедневно работают около 40 вагонов, треть из них - "Львята". Автобусы большой вместимости в столице Бурятии также устарели, в основном сейчас пассажиров по городу перевозят на микроавтобусах.

"Мы обновили парк трамваев, начали обновление трамвайных путей и будем продолжать работу. Теперь входим и в федеральную программу по субсидированию приобретения больших автобусов, она должна запуститься с 2020 года. Один такой автобус стоит 10 млн рублей, а с учетом субсидии - 6 млн рублей. Будем приобретать автобусы большой вместимости, чтобы улучшить транспортное сообщение в городе", - приводит пресс-служба слова Цыденова.

В мэрии Улан-Удэ уточнили, что планируется приобрести порядка 50 автобусов.

"Львенок" - четырехостный вагон, который серийно выпускает российская компания "ПК Транспортные системы". В отличие от старых вагонов он низкопольный, то есть удобнее для маломобильных граждан, пожилых людей, просторнее, с широкими дверными проемами, камерами видеонаблюдения и USB-зарядками для телефона. В 2019 году перед приобретением новых вагонов в Улан-Удэ отремонтировано около 2 км трамвайных путей на общую сумму более 82 млн рублей. В 2020-2021 годах на капитальный ремонт трамвайных путей в центре города запланировано выделение средств в размере свыше 200 млн рублей.

В начале ноября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ. На эти два региона распространяются механизмы поддержки и преференции, действующие на Дальнем Востоке. В марте 2019 года подкомиссия под председательством вице-премьера, полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева одобрила План социального развития центров экономического роста в Бурятии с выделением региону единой дальневосточной субсидии в размере 6 млрд рублей.

Теги
РоссияЦыденов, Алексей СамбуевичБурятияДальний Восток
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