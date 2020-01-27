Кучерена требует от ЕСПЧ ввести меры для обеспечения безопасности Цемаха

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Анатолий Кучерена, адвокат жителя Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, являющегося подозреваемым по делу о катастрофе лайнера малайзийской авиакомпании в Донбассе в 2014 году, потребовал от Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге ввести обеспечительные меры, чтобы не допустить противоправных действий со стороны спецслужб Украины и Нидерландов.

"Я подал в Страсбургский суд заявление об обеспечительных мерах. Мы ждем результатов рассмотрения этого заявления. Речь идет о том, чтобы запретить Нидерландам и Украине совершать какие-либо противоправные действия, направленные на его [Цемаха] задержание или похищение. И я очень жду ответа от Страсбургского суда, но пока ответа нет", - сказал адвокат в эфире телеканала "Россия-24" в понедельник.

Кучерена подчеркнул, что обеспечительные меры должны быть введены немедленно. "Мы считаем, что они [обеспечительные меры] должны быть введены немедленно, поскольку человек находится в опасности. И предыдущие действия, которые были совершены против него, были устрашающими, шокирующими для него и психотравмирующими", - добавил Кучерена. "Надеемся, что Страсбургский суд получит от Нидерландов и Украины объяснение по тем фактам, которые изложены в заявлении Цемаха, и мы надеемся, что эта процедура будет проведена как можно быстрее", - подытожил адвокат.

Кучерена 18 декабря 2019 года сообщил ТАСС, что подал жалобу в ЕСПЧ в интересах Цемаха на спецслужбы Украины и Нидерландов. В ней он обращает внимание на обстоятельства похищения его подзащитного, содержания в СИЗО в Киеве, а также применения к нему в камере психотропных препаратов. Все это, отмечал адвокат, является "вопиющим нарушением прав человека". По словам Кучерены, Цемах готов давать показания нидерландским и украинским правоохранителям.