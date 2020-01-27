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Китайская вирусная пневмония

На Тайване подтвержден четвертый случай заражения коронавирусом

Заболевание диагностировали у 50-летней женщины, побывавшей в городе Ухань с 13 по 15 января

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 января. /ТАСС/. Четвертый случай заражения "уханьским" коронавирусом (2019-nCoV) подтвержден на Тайване, сообщили в понедельник службы здравоохранения острова.

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Заболевание было диагностировано у 50-летней жительницы Тайваня, которая побывала в городе Ухань с 13 по 15 января. После этого она присоединилась к группе китайских туристов, с которыми провела десять дней в Европе. Сразу по возвращении пациентка сообщила о недомогании сотрудникам аэропорта в Тайбэе.

В общей сложности на Тайване было выявлено 350 случаев подозрений на заражения коронавирусом нового типа.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
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