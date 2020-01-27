Володин заявил, что Россия не даст миру забыть о погибших в блокаду Ленинграда

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Россия не позволит миру забыть о жертвах блокады Ленинграда, его жителях и защитниках, так как короткая историческая память ведет к новым трагедиям. Об этом в понедельник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по случаю годовщины освобождения города от блокады.

"Блокада унесла жизни большого количества людей. Больше, чем США и Британия потеряли за все время войны", - подчеркнул спикер, слова которого приводятся на сайте нижней палаты.

"В нашей памяти - каждый погибший. О них, жертвах фашизма, жителях и защитниках Ленинграда, мы будем помнить всегда. И не дадим забыть никому в мире. Короткая память ведет к искажению исторической правды и открывает путь к новым трагедиям", - указал председатель Госдумы.

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города. Точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, называют данные от 500 тыс. до 1,5 млн человек. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается как День Ленинградской Победы.