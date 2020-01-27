На юге Нигерии произошла вспышка лихорадки Ласса

ПРЕТОРИЯ, 27 января. /ТАСС/. В Нигерии создан и начал работу Национальный центр по чрезвычайным ситуациям (EOC) для борьбы со вспышкой заболевания лихорадкой Ласса, зафиксированного уже в 11 из 36 штатов страны. Об этом сообщила радиостанция SABC.

Нигерийские власти стремятся как можно быстрее поставить ситуацию под контроль. Министр здравоохранения Осагие Эханире совершил 25 января поездку в штата Кано, где накануне от этого заболевания скончались два медработника. Власти предупреждают население затронутых лихорадкой районов о необходимости проявления повышенной осторожности при общении с больными.

В Нигерии работают пять лабораторий, где проводятся исследования, связанные с лихорадкой Ласса. Сейчас все они задействованы в борьбе с нынешней вспышкой этой болезни.