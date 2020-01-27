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В Белоруссии будут судить 20 человек за договорные матчи по футболу и волейболу

По данным следствия, установлены факты 15 подкупов участников профессиональных соревнований

МИНСК, 27 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии направила в Минский городской суд для определения подсудности уголовное дело по обвинению 20 человек в организации договорных матчей по футболу и волейболу. Об этом сообщила в понедельник на своем сайте генпрокуратура республики.

"В качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены 20 лиц, которым инкриминировано совершение с февраля 2017 года по январь 2019 года противоправных деяний в разных сочетаниях либо только один состав преступления", - проинформировали в надзорном ведомстве.

По данным следствия, установлены факты 15 подкупов участников профессиональных соревнований, одна попытка такого подкупа, а также 12 фактов хищений, связанных с мошенническим завладением денег букмекерских контор. Двум обвиняемым инкриминировано то, что они передали, а спортсмены футбольных и одной волейбольной команды приняли незаконные вознаграждения за обеспечение заранее оговоренных результатов, - сообщили в прокуратуре.

"После проверки материалов уголовного дела в Генеральной прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, объективном и полном исследовании обстоятельств преступлений, согласились с квалификацией действий обвиняемых", - отметили в генпрокуратуре Белоруссии.

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