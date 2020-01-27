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Китайская вирусная пневмония

СМИ: Монголия закрыла границу с Китаем из-за угрозы коронавируса

Как сообщает издание Global Times, на пограничных пропускных пунктах запрещено движение автотранспорта и пешеходов

ТАСС, 27 января. Власти Монголии закрыли границу с Китаем в связи с угрозой пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом в понедельник сообщает газета Global Times.

Отмечается, что на пограничных пропускных пунктах запрещено движение автотранспорта и пешеходов.

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания превысило 2,7 тыс. человек, число летальных исходов составляет 80. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае.

 

Теги
КитайМонголияКитайская вирусная пневмония
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