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Китайская вирусная пневмония

Власти Амурской области посоветовали жителям региона возвращаться из Китая через Харбин

Региональные власти также подтвердили информацию о необходимости возвращения нескольких десятков граждан РФ, находившихся в Китае с туристическими, учебными и деловыми целями

ТАСС, 27 января. Правительство Амурской области решает вопрос о вывозе из Китая граждан России, которые задержались в соседней стране после приостановления работы международного пункта пропуска Благовещенск - Хэйхэ из-за празднования в КНР Нового года. Им рекомендовали возвращаться домой через пункт пропуска в городе Харбине, сообщила пресс-служба областного правительства.

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Перевозка грузов и пассажиров между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ приостановлена до 1 февраля.

"Что касается граждан, путешествующих индивидуально и планировавших вернуться через пункт пропуска Хэйхэ в ближайшие дни, то на данный момент проводится количественная оценка таких туристов. Большинство из них уже вышли с нами на связь. При наличии возможности туристам рекомендуется спланировать возвращение через другие пункты пропуска, например, через международный аэропорт города Харбина", - приводит пресс-служба слова первого заместителя министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерины Киреевой.

По данным пресс-службы, подтверждается информация о необходимости возвращения нескольких десятков граждан РФ, находившихся в Китае с туристическими, учебными и деловыми целями. "Мы готовы оказать консультационную помощь каждому, кто обратится к нам по номеру горячей линии. По отдельным вопросам в постоянном режиме осуществляются контакты с компетентными федеральными органами", - добавила замминистра.

По данным областных властей, в связи с эпидемией коронавируса в КНР на пограничных пунктах пропуска усилен санитарно-эпидемиологический контроль.

На прошлой неделе в Амурской области из-за опасности распространения нового коронавируса ввели режим повышенной готовности. Губернатор Василий Орлов призвал жителей региона на время отказаться от поездок в Китай. К работе в режиме сложных эпидемиологических ситуаций готовится и персонал Амурской областной инфекционной больницы в Благовещенске, в учреждении проходят дополнительные тренинги.

Теги
РоссияКитайАмурская областьКитайская вирусная пневмония
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