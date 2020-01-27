СМИ: в Малайзии пять человек помещены в карантин с подозрением на коронавирус

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек находятся в карантине в Малайзии с подозрением на пневмонию нового типа, вызванную коронавирусом 2019-nCoV. Об этом в понедельник сообщает газета The Star .

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Отмечается, что помещенные в карантин являются гражданами КНР, среди них двое детей. По словам министра здравоохранения Малайзии Зулкифли Ахмада, результаты их анализов на коронавирус будут получены в течение дня.

В настоящий момент в Малайзии подтверждено три случая заболевания пневмонией нового типа, все трое заболевших являются родственниками гражданина КНР, который был госпитализирован с этим же диагнозом в Сингапуре.