В Австралии зафиксирован пятый случай заболевания пневмонией нового типа

СИДНЕЙ, 27 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения штата Новый Южный Уэльс подтвердило пятый случай заболевания пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в Австралии. Об этом в понедельник сообщил министр здравоохранения региона Брэд Хаззард в ходе пресс-конференции в Сиднее.

По его данным, пневмония нового типа была диагностирована у 21-летней студентки университета Нового Южного Уэльса, недавно вернувшейся из Уханя. После подтверждения диагноза она проходит лечение в больнице Уэстмид в Сиднее, а власти проверяют всех, с кем она контактировала с момента прилета в страну.

На сегодняшний день в Австралии зафиксировано пять инфицированных коронавирусом 2019-nCoV. Один человек проходит лечение в Мельбурне и еще четверо - в Сиднее. Все заболевшие приехали из Китая. С подозрением на пневмонию госпитализированы еще десять человек в Сиднее и Перте.

Главный санитарный врач Австралии Брендан Мерфи отметил, что, вероятно, в Австралии будет зафиксировано больше случаев пневмонии нового типа, однако поводов для беспокойства пока нет. "У нас по-прежнему нет доказательств того, что существует какая-то опасность для общественности. На территории страны не было обнаружено случаев передачи вируса от человека к человеку", - сказал он.

МИД Австралии обратился к гражданам страны с рекомендацией воздержаться от поездок в Китай, а пребывающим в этой стране австралийцам посоветовал следовать рекомендациям органов здравоохранения: избегать многолюдных мероприятий и соблюдать строгие меры гигиены. По данным ведомства, в Ухане в настоящий момент находятся более 100 граждан страны.

Министерство образования Австралии накануне начала нового учебного года (начинается 29 января) рекомендовало оставить на две недели дома всех детей, которые могли контактировать с носителем вируса, и тщательно наблюдать за симптомами заболевания. Школьники, прибывшие из Уханя или провинции Хубэй, могут вернуться в школы только после тщательного медицинского обследования.