Госпитализированному на Кубани пассажиру из Китая диагностировали грипп

КРАСНОДАР, 27 января. /ТАСС/. Пассажиру, которого накануне госпитализировали с признаками острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) после прибытия из китайского города Санья в Краснодар, поставлен диагноз грипп. Для исключения коронавируса его анализы отправили в Ставрополь и Новосибирск, сообщили в ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Ведомство 26 января сообщило, что пассажира, который прибыл в Краснодар из китайского города Санья с повышенной температурой, госпитализировали в инфекционную больницу.

"Ему поставлен диагноз грипп. Для исключения диагноза нового коронавируса материалы для исследования отправлены в Ставрополь и в Новосибирск, результаты должны быть готовы сегодня", - сказал собеседник агентства. Супругу госпитализированного, которая также прилетела с ним из Китая, отпустили домой после осмотра, признаки ОРВИ и других заболеваний у нее не обнаружены.

Ранее аэропорты Краснодара и Сочи, которые имеют прямое авиасообщение с Китаем, усилили меры эпидемиологической безопасности, а именно контроль за прибывающими пассажирами. Усиление вызвано вспышкой пневмонии в Китае, вызванной новым типом коронавируса. Для выявления зараженных пассажиров применяется дистанционная термометрия с использованием тепловизоров.