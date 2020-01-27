{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Думе предложили ввести льготы для блокадников вне зависимости от наличия инвалидности

По данным авторов законопроекта, доля жителей блокадного Ленинграда, не признанных инвалидами, среди общего числа блокадников составляет 14%

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым в понедельник внесли в Госдуму законопроект о распространении мер социальной поддержки инвалидов - жителей блокадного Ленинграда на тех блокадников, которые инвалидности не имеют. Текст опубликован в думской электронной базе.

Авторы в пояснительной записке напоминают, что сегодня, согласно закону "О ветеранах", лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и признанным инвалидами, "дополнительно предоставляются меры социальной поддержки по ежегодной бесплатной диспансеризации в медицинских организациях, а также компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%, включая членов их семей". "Жители блокадного Ленинграда, не признанные инвалидами, таких дополнительных мер социальной поддержки не имеют, что вызывает среди них серьезную социальную напряженность", - утверждают депутаты. При этом доля таких граждан от общего числа блокадников составляет 14%, по состоянию на октябрь 2019 года - 12 тыс. 665 человек из 92 тыс. 615.

В связи с этим в ЛДПР предлагают внести поправки, предусматривающие предоставление жителям блокадного Ленинграда мер социальной поддержки вне зависимости от наличия инвалидности.

Законопроект должен вступить в силу с 1 января 2021 года. Согласно финансово-экономическому обоснованию, дополнительные расходы из федерального бюджета составят 205 млн рублей. При этом отзыв правительства на законопроект отсутствует.

Теги
РоссияНилов, Ярослав Евгеньевич
Реклама на ТАСС
Украденное чудо света. Как нацисты похищали Янтарную комнату
Янтарная комната в Царском Селе — один из самых известных в мире интерьеров. Многие мечтают ее увидеть и даже называют восьмым чудом света. То, что нынешняя, воссозданная Янтарная комната — копия исторической, только подогревает к ней интерес, и не только потому, что она ни в чем ей не уступает, но и потому, что напоминает о таинственной истории пропажи подлинника
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС