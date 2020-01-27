В Думе предложили ввести льготы для блокадников вне зависимости от наличия инвалидности

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым в понедельник внесли в Госдуму законопроект о распространении мер социальной поддержки инвалидов - жителей блокадного Ленинграда на тех блокадников, которые инвалидности не имеют. Текст опубликован в думской электронной базе.

Авторы в пояснительной записке напоминают, что сегодня, согласно закону "О ветеранах", лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и признанным инвалидами, "дополнительно предоставляются меры социальной поддержки по ежегодной бесплатной диспансеризации в медицинских организациях, а также компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%, включая членов их семей". "Жители блокадного Ленинграда, не признанные инвалидами, таких дополнительных мер социальной поддержки не имеют, что вызывает среди них серьезную социальную напряженность", - утверждают депутаты. При этом доля таких граждан от общего числа блокадников составляет 14%, по состоянию на октябрь 2019 года - 12 тыс. 665 человек из 92 тыс. 615.

В связи с этим в ЛДПР предлагают внести поправки, предусматривающие предоставление жителям блокадного Ленинграда мер социальной поддержки вне зависимости от наличия инвалидности.

Законопроект должен вступить в силу с 1 января 2021 года. Согласно финансово-экономическому обоснованию, дополнительные расходы из федерального бюджета составят 205 млн рублей. При этом отзыв правительства на законопроект отсутствует.