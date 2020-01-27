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Китайская вирусная пневмония

СМИ: Британия и США отменили тесты на знание английского в Китае из-за вспышки пневмонии

Организаторы пообещали, что вернут участникам все полученные денежные взносы

ПЕКИН, 27 января. /ТАСС/. Американская Служба тестирования в образовании (ETS) и Британский совет в связи с пневмонией нового типа отменили тесты на знание английского языка TOEFL ("Тест на знание английского языка как иностранного"), GRE ("Тест на измерение академической готовности") и IELTS ("Международная система тестирования по английскому языку") в Китае, намеченные на февраль. Об этом сообщила в понедельник газета China Daily.

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По данным издания, такое решение было принято после проведения консультаций с государственным управлением по экзаменам при Министерством образования КНР. Организаторы тестов пообещали, что вернут участникам все полученные денежные взносы. Они также проинформировали, что планируют возобновить проведение экзаменов лишь после того, как ситуация нормализуется и вспышка коронавируса в Китае пойдет на спад.

Согласно обновленной статистике, количество заболевших коронавирусом в КНР уже превысило 2,8 тыс. человек, погиб 81 житель. Большинство случаев заражения (1423) и погибших (76) приходится на центральную провинцию Хубэй и ее административный центр Ухань. Далее следуют провинции Гуандун, Хэнань и Чжэцзян. В Пекине выявлено 68 инфицированных, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян, по обновленной статистике, уже 21 человек, из них один умер.

Теги
СШАВеликобританияКитайКитайская вирусная пневмония
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