Яровая внесла в Госдуму законопроект, расширяющий право профобразования женщин в декрете

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") внесла в нижнюю палату парламента законопроект, разрешающий женщинам в декретном отпуске обращаться за получением дополнительного профобразования вне зависимости от места регистрации. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба депутата.

"Законопроект расширяет возможность женщинам в период декретного отпуска реализовать свое желание в получении дополнительного профобразования. Снимается ограничение, которое действует сегодня, - обращения только по месту регистрации. Значит, у женщины появляется возможность действовать по жизненной ситуации на выбор - по ее усмотрению и максимально удобно для семьи обратиться по месту пребывания", - цитирует пресс-служба Яровую.

Кроме того, по словам парламентария, законопроектом устанавливается обязанность для центров занятости обеспечивать для молодых мам такое направление именно по востребованным на рынке труда профессиям, что "в дальнейшем создает важные гарантии для работы по новой профессии по их выбору".

По данным думского вице-спикера, в ряде регионов такие курсы уже запущены на бесплатной и дистанционной основе. "В 2018 году профессиональным образованием и получением дополнительного профобразования были охвачены 18,4 тыс. женщин. Из них 66,2% женщин прошли профессиональную подготовку и переподготовку, 33,8% повысили квалификацию", - привела статистику Яровая.

По ее мнению, законопроект создает дополнительные условия для реализации федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет" национального проекта "Демография". Согласно ему, в период с 2020 года по 2024 год программы повышения квалификации и переобучения пройдут 230 тыс. женщин, находящихся в декретном отпуске, аналогичная целевая задача закреплена и в плане основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства.

Законопроект, подготовленный Яровой, концептуально поддержан Минтрудом России, Минэкономразвития России, фракцией "Единая Россия" в Госдуме, уточнили в пресс-службе депутата.