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Бывшие узники Освенцима возложили цветы у "Стены смерти" в 75-ю годовщину освобождения

Вместе с бывшими узниками память погибших почтил президент Польши Анджей Дуда
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Описание
© Наталия Федосенко/ТАСС
© Наталия Федосенко/ТАСС
© Наталия Федосенко/ТАСС
© Антон Долгунов/ТАСС

ОСВЕНЦИМ /Польша/, 27 января. /ТАСС/. Памятные мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау начались в понедельник с возложения цветов у "Стены смерти".

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Для участия в дне памяти в Освенцим прибыли около 200 бывших узников из разных стран. Многие из них этим утром вошли в ворота, увенчанные надписью "Труд освобождает" (Arbeit macht frei), и проследовали к бараку номер 11. Рядом с этим зданием расположена стена, у которой фашистами были расстреляны несколько тысяч человек. В память обо всех погибших в концлагере у "Стены смерти" собравшиеся возложили цветы и зажгли поминальные свечи. Вместе с бывшими узниками память погибших почтил президент Польши Анджей Дуда.

Центральные памятные мероприятия с участием официальных делегаций из более чем 50 стран мира начнутся в специально построенном шатре у входа в бывший концлагерь в 15:30 по местному времени (17:30 мск). В программе главное место занимают выступления бывших узников.

© Антон Долгунов/ТАСС

Освенцим был самым большим гитлеровским концентрационным лагерем, занимавшим площадь около 500 га. Он был создан в 1940 году в 70 км от Кракова, на территории бывшей казармы и заброшенных производственных построек. Вблизи Освенцима находилось 45 концлагерей, самым крупным из которых был лагерь в местечке Бжезинка (Биркенау). Весь этот комплекс лагерей называют Аушвиц-Биркенау. После испытания летом и осенью 1941 года газа "Циклон Б" в 1942 году уже существовавший в Освенциме большой концентрационный лагерь сразу же стал центром массового уничтожения - нацисты построили здесь четыре больших комплекса газовых камер и крематориев. По разным данным, всего в лагере погибли от 1,5 до 2 млн человек разной национальности, в том числе около 15 тыс. советских граждан.

Теги
ПольшаДуда, Анджей
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