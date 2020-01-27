Бывшие узники Освенцима возложили цветы у "Стены смерти" в 75-ю годовщину освобождения

Для участия в дне памяти в Освенцим прибыли около 200 бывших узников из разных стран. Многие из них этим утром вошли в ворота, увенчанные надписью "Труд освобождает" (Arbeit macht frei), и проследовали к бараку номер 11. Рядом с этим зданием расположена стена, у которой фашистами были расстреляны несколько тысяч человек. В память обо всех погибших в концлагере у "Стены смерти" собравшиеся возложили цветы и зажгли поминальные свечи. Вместе с бывшими узниками память погибших почтил президент Польши Анджей Дуда.

Центральные памятные мероприятия с участием официальных делегаций из более чем 50 стран мира начнутся в специально построенном шатре у входа в бывший концлагерь в 15:30 по местному времени (17:30 мск). В программе главное место занимают выступления бывших узников.