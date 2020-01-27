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Китайская вирусная пневмония

МИД Китая уверен в скорой победе над пневмонией нового типа

В ведомстве отметили, что китайское правительство принимает интенсивные меры в борьбе с коронавирусом

ПЕКИН, 27 января. /ТАСС/. Китайские власти уверены в быстрой победе над вспышкой пневмонии нового типа и поддерживают для этого активные контакты с другими странами. Об этом сообщила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

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"Мы абсолютно уверены, что в ближайшее время нам удастся установить контроль над ситуацией и одержать победу над вирусом", - говорится в распространенном заявлении.

Дипломат также выразила признательность министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу за моральную поддержку на фоне усиливающейся в Китае борьбы с коронавирусом. "Мы признательны за недавние положительные высказывания Зарифа о борьбе с пневмонией в КНР, которые подтверждают дружественный и искренний партнерский характер китайско-иранских отношений", - подчеркнула Хуа Чуньин.

Она добавила, что правительство КНР принимает интенсивные меры и активно взаимодействует с международным сообществом ради победы над коронавирусом.

Согласно обновленной статистике, количество заболевших пневмонией в КНР уже превысило 2,8 тыс. человек, погиб 81 житель страны. Большинство случаев заражения (1 тыс. 423 заболевших, 76 погибших) приходится на центральную провинцию Хубэй и ее административный центр Ухань. Далее по этому показателю следуют провинции Гуандун, Хэнань и Чжэцзян. В Пекине выявлено 68 инфицированных, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян, по обновленной статистике, уже 21 человек, один из них умер.

 

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