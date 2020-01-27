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Воробьев пообещал детям, оставленным в Шереметьево, найти работу для их отца в Подмосковье

Мужчина оставил сыновей 2011 и 2014 годов рождения в аэропорту из-за тяжелого финансового положения

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил двух мальчиков, которых бросили в аэропорту Шереметьево, и пообещал найти их отцу работу в регионе.

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"Посетил ребят, оставленных в Шереметьево. Вместе позавтракали. Настроение отличное. Готовятся к экскурсии в океанариум, потом зайдут ко мне. Ждем папу Виктора, работу ему найдем. Дети его очень любят", - написал в понедельник губернатор в своем Twitter. 

В воскресенье двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения оставил в московском аэропорту Шереметьево их отец. Он также оставил все документы на детей, копию своего паспорта и записку, в которой, ссылаясь на тяжелое финансовое положение, сообщает, что временно не может заботиться о мальчиках, но готов забрать их позже.

Детей планируют вернуть в Хабаровский край в ближайшее время. Мать детей нашли, возможно, дети вернутся к ней после восстановления детско-родительских отношений. Дети уже попадали в учреждения социальной защиты, в частности, когда мужчина работал вахтовым методом.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
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