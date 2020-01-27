Воробьев пообещал детям, оставленным в Шереметьево, найти работу для их отца в Подмосковье

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил двух мальчиков, которых бросили в аэропорту Шереметьево, и пообещал найти их отцу работу в регионе.

"Посетил ребят, оставленных в Шереметьево. Вместе позавтракали. Настроение отличное. Готовятся к экскурсии в океанариум, потом зайдут ко мне. Ждем папу Виктора, работу ему найдем. Дети его очень любят", - написал в понедельник губернатор в своем Twitter.

В воскресенье двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения оставил в московском аэропорту Шереметьево их отец. Он также оставил все документы на детей, копию своего паспорта и записку, в которой, ссылаясь на тяжелое финансовое положение, сообщает, что временно не может заботиться о мальчиках, но готов забрать их позже.