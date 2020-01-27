Володин призвал противостоять ксенофобам и антисемитам

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал противостоять последователям ксенофобии и антисемитизма, их попыткам переписать историю.

В понедельник в Польше проходят памятные мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.

"Важно знать и помнить правду о страшных событиях тех лет, передавать ее детям и внукам, - приводятся слова Володина на сайте нижней палаты. - Мы должны вместе противостоять ксенофобии и антисемитизму. У них и сегодня есть последователи. Именно они предпринимают попытки переписать историю, отрицать Холокост, ставят под сомнение решающую роль советского солдата в победе над фашизмом, разрушают могилы павших за освобождение Европы".

"Нельзя допустить, чтобы эти действия вновь поставили под угрозу право человека на жизнь, независимо от его национальности и веры", - подчеркнул политик.

Председатель Госдумы напомнил, что в результате политики нацистской Германии была уничтожена третья часть еврейского народа - 6 млн человек. "В истории человечества Холокост стал одним из самых чудовищных преступлений. У него нет оправдания, не может быть и срока давности", - заключил Володин.

В концлагере Аушвиц-Биркенау нацистами были уничтожены в газовых камерах и сожжены в крематориях свыше 1 млн евреев и советских военнопленных, а также представителей польской интеллигенции. По разным данным, всего в лагере погибли от 1,5 до 2 млн человек разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан. Аушвиц-Биркенау был освобожден 27 января 1945 года, в боях за освобождение лагеря и соседнего города Освенцим погибли свыше 200 советских солдат и офицеров.