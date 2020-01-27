{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Свыше 1 млн пассажиров были обследованы в аэропортах РФ после вспышки вируса в КНР

Как сообщили в медицинских службах, больных с подозрением на коронавирус не зафиксировано

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Врачи обследовали более 1 млн пассажиров в российских аэропортах с начала года после вспышки коронавируса в Китае. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"На сегодняшний день обследовано 20 тыс. авиарейсов, шесть тысяч из них прибыли из Китая, проведен контроль в отношении 1,2 млн пассажиров", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что врачи выявили всего лишь 50 человек с температурой, 22 из них с признаками ОРВИ, больных с подозрением на коронавирус не зафиксировано ни в одном из случаев.

Власти Китая 31 декабря 2019 года уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV - был установлен 7 января. Он также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

Теги
АвстралияЯпонияСШАСингапурТаиландРоссияКитайФранцияРеспублика КореяВьетнамПопова, Анна ЮрьевнаКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
В Роспотребнадзоре заявили, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет
Случаи заражения через китайские посылки не зафиксированы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС