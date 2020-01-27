Свыше 1 млн пассажиров были обследованы в аэропортах РФ после вспышки вируса в КНР

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Врачи обследовали более 1 млн пассажиров в российских аэропортах с начала года после вспышки коронавируса в Китае. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

"На сегодняшний день обследовано 20 тыс. авиарейсов, шесть тысяч из них прибыли из Китая, проведен контроль в отношении 1,2 млн пассажиров", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что врачи выявили всего лишь 50 человек с температурой, 22 из них с признаками ОРВИ, больных с подозрением на коронавирус не зафиксировано ни в одном из случаев.

Власти Китая 31 декабря 2019 года уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV - был установлен 7 января. Он также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.