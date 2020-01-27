Китай в 2020 году выделит $8,75 млрд на борьбу с пневмонией нового типа

ПЕКИН, 27 января. /ТАСС/. Китайское правительство в текущем году выделит из бюджета 60,33 млрд юаней ($8,75 млрд) на борьбу с пневмонией нового типа. Об этом сообщило в понедельник Министерство финансов КНР.

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"Такие меры будут приняты в соответствии с решением руководящей рабочей группы по борьбе с коронавирусом нового типа, с целью обеспечения расходов, необходимых для усиления основополагающих мер по его ликвидации", - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице министерства.

В нем отмечается, что на текущий момент одна из главных задач - не дать пневмонии распространиться в сельской местности.

Согласно обновленной статистике, количество заболевших пневмонией в КНР уже превысило 2,8 тыс. человек, погиб 81 житель. Большинство случаев заражения (1423, 76 погибших) приходится на центральную провинцию Хубэй и ее административный центр Ухань. Далее следуют провинции Гуандун, Хэнань и Чжэцзян. В Пекине выявлено 68 инфицированных, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян, по обновленной статистике, уже 21 человек, из них один умер.