Эксперт: носитель коронавируса заражает им даже во время инкубационного периода

ТОКИО, 27 января. /ТАСС/. Носитель коронавируса 2019-nCoV может заражать им других людей даже в тот период, когда у него самого признаки этой болезни еще не проявились. Это делает нынешнюю пневмонию нового типа принципиально отличающейся от произошедшей в 2003 году вспышки атипичной пневмонии (SARS), считает один из крупнейших в Японии специалистов по инфекционным заболеваниям профессор Университета медицины и фармакологии "Тохоку" Мицуо Каку.

"Ставший очагом распространения новой болезни китайский город Ухань, - сказал он в понедельник в интервью японскому общественному телевидению NHK, - фактически блокирован, там введены крупномасштабные ограничения на движения транспорта. В теории это должно было бы сдержать рост числа заболевших, однако он активно продолжается. Велика вероятность того, что заражение идет через людей, переживающих еще инкубационный период, у которых признаки заболевания еще совершенно не проявились".

Этим, по мнению эксперта, коронавирус 2019-nCoV коренным образом отличается от возбудителя, например, атипичной пневмонии (SARS). Заразившийся ей человек становился инфекционно опасным только после того, как у него появлялся кашель и другие признаки заболевания. Сейчас же опасность представляют даже те, кто переносит пневмонию нового типа в легкой и иногда незаметной форме.

"Есть основания полагать, что человечество еще не сталкивалось с вирусом такого типа, - считает эксперт. - Ситуация непредсказуема, крайне сложно принимать меры против распространения новой болезни. Важно по возможности не прикасаться руками к собственному носу, рту и глазам, через которые проникает коронавирус. Есть также сведения, что он легко погибает при обработке составами, содержащими алкоголь".