В Петербурге проходят мероприятия, посвященные снятию блокады Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Торжественно-траурный митинг и возложение цветов возле мемориальной доски на доме №14 по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге открыли в понедельник утром череду мероприятий, которые пройдут в городе в честь 76-й годовщины снятия блокады Ленинграда, сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального района.

"В церемонии на Невском, 14, где сохранилась надпись: "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна", приняли участие жители Петербурга, жители блокадного Ленинграда и ветераны Великой Отечественной войны, представители правительства и законодательного собрания города, руководство Центрального района. Принимали участие по традиции и учащиеся школы №210, потому что мемориальная доска находится на здании школы, они возложили цветы и обратились со словами благодарности в адрес ветеранов", - сказала собеседница агентства.

Мемориальные надписи на нескольких зданиях в Санкт-Петербурге сохранены после войны по инициативе военного поэта Михаила Дудина (1916-1993) в память о жертвах блокады. Они напоминают горожанам об условиях, в которых город жил во время блокады: предупреждающие надписи наносили на стены ленинградских домов, чтобы жители могли выбрать более безопасные пути с учетом направлений, по которым нацисты совершали обстрелы города.

Жители Петербурга также возложат цветы к мемориальной доске в честь первого исполнения Седьмой "Ленинградской" симфонии Дмитрия Шостаковича на здании филармонии, к мемориальной доске поэтессе Ольге Берггольц на улице Рубинштейна и к другим памятным местам в честь подвига ленинградцев в годы блокады. Главная церемония по традиции пройдет на Пискаревском мемориальном кладбище.

На Дворцовой площади города с утра начала работать интерактивная выставка современной и исторической военной техники. С полудня у посетителей будет возможность попробовать настоящую армейскую кашу и согреться горячим чаем. Для них выступит Военный оркестр штаба Западного военного округа в составе 250 человек, а также петербургские творческие коллективы. Волонтеры Победы будут раздавать жителям и гостям города ленты, цветовая гамма которых повторяет цвет муаровой ленты медали "За оборону Ленинграда".

Рейсы трамваев блокадной поры

Особую программу подготовили в Музее городского электротранспорта на Васильевском острове. "Блокадный трамвай навсегда останется в судьбе Ленинграда как символ жизни и надежды в самые страшные дни. В год 75-летия Великой Победы учащиеся школы №543 Московского района подготовили постановку "Год памяти и славы" для встречи с ветеранами в музее", - отметили в пресс-службе музея. Завершением Акции Памяти станет возложение цветов к мемориальной доске в честь подвига трамвайщиков блокадного Ленинграда и памятным рейсом трамваев блокадной поры МС.

Днем в Большом концертном зале "Октябрьский" состоится концерт "Ленинградская Победа". Почетными гостями концерта станут ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, представители общественных организаций и объединений ветеранов войны и труда, сообщили в комитете по культуре. Для них выступят народная артистка СССР Эдита Пьеха, народные артисты Лев Лещенко, Илья Резник, Олег Погудин, Василий Герелло, Николай Мартон, Фарух Рузиматов, Ансамбль песни и пляски Западного военного округа (ЗВО), Военный оркестр штаба ЗВО и другие.

Как сообщили журналистам в комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, вечером студенты петербургских вузов примут участие в акции "Блокадный свет". "В атриуме Петропавловской крепости откроется выставка поисковых студенческих отрядов, на территории крепости прозвучат песни и стихи военных лет, будут работать тематические интерактивные площадки и фотозоны. В 19:30-20:00 мск под гимн города участники акции включат фонарики, создав множество световых лучей, уходящих в небо, символизирующие освобождение Ленинграда от блокады", - говорится в сообщении. В 21:00 мск артиллеристы произведут 30 праздничных залпов от стен Петропавловской крепости.

О блокаде Ленинграда

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города. Точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, называют данные от 500 тыс. до 1,5 млн человек. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Советской армии удалось полностью снять блокаду лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе как День Ленинградской Победы.