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Глава Чувашии отверг домыслы о непочтительном отношении к сотрудникам МЧС

Как сообщается на официальном сайте главы региона, Михаил Игнатьев лично участвовал вместе со спасателями в тушении лесных пожаров в 2010 году
Глава Чувашии Михаил Игнатьев Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
© Сергей Карпухин/ТАСС

ТАСС, 27 января. Глава Чувашии Михаил Игнатьев прокомментировал инцидент, случившийся на церемонии вручения ключей от пожарной техники, заявив, что отвергает домыслы о своем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС. Соответствующая информация появилась на официальном сайте главы республики.

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В Telegram-каналах ранее появилось видео с церемонии вручения ключей от автомобилей аварийно-спасательных служб. На кадрах глава Чувашии высоко поднимает руку с ключами, а сотрудник МЧС подпрыгивает, чтобы их получить. Видео вызвало широкий общественный резонанс.

"Мощная поддержка оказывается пожарным, потому что все мы знаем, насколько опасна и ответственна их работа. Я преисполнен глубочайшего уважения к этим мужественным людям и их труду. Уважительно относился к спасателям, пожарным и буду относиться. Поэтому отвергаю все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС", - приводятся в сообщении слова главы республики.

Отмечается, что Игнатьев возглавляет комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Чувашской Республике, лично участвовал вместе со спасателями в тушении лесных пожаров в 2010 году. "Мы вместе ели и тушенку с кашей. Многих я лично знаю. За эти годы у нас человеческие дружеские отношения сложились. Нам не стыдно за обеспечение пожарной безопасности на территории Чувашской Республики. Мы входим в десятку лучших регионов", - отметил глава региона.

В сообщении уточняется, что за последние три года из республиканского бюджета Чувашской Республики на оснащение и модернизацию техники противопожарной, поисково-спасательной и лесопожарной служб региона направлено 337 млн рублей. На выделенные средства закупили 18 автоцистерн, три автоцистерны-лестницы и 69 единиц специальной техники для лесопожарной службы. Сняты с боевого дежурства и переданы добровольным пожарным командам в сельских районах 33 спецавтомобиля.

Теги
Игнатьев, Михаил ВасильевичРоссияКоми
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