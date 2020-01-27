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Детей, найденных в заброшенном доме в Чите, могут вернуть матери

Сейчас они находятся в реабилитационном центре для несовершеннолетних "Надежда"

ЧИТА, 27 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Забайкальском крае не исключает возвращения детей, найденных с отцом в заброшенном здании в Чите, матери. Об этом сообщил ТАСС в понедельник омбудсмен Иван Катанаев.

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23 января житель Читы обнаружил в заброшенном полуразрушенном доме без отопления и бытовых условий семью - отца и четырех его детей в возрасте от пяти до 12 лет, дети обогревались в помещении открытым огнем, у них не было средств гигиены и продуктов питания. После этого первую помощь семье оказали общественники, жители Читы собрали необходимую одежду, продукты питания. Позже выяснилось, что отец детей находится в розыске, его задержали и поместили в следственный изолятор, он - фигурант уголовное дела. Социальные службы и правоохранительные органы стали искать мать детей, их отправили в реабилитационный центр для несовершеннолетних "Надежда".

"После карантина в 10 дней они вернутся к образовательному процессу: двое из них - школьники. Пока дети в "Надежде", они все вместе, их никто не разлучает. Маму детей нашли, сейчас с ней работают органы опеки, по итогам этой работы будет видно, где будут дети - не исключено, что они будут жить с матерью", - сказал Катанаев.

Он пояснил, для этого женщине необходимо обеспечить жилищно-бытовые условия, где будет жить семья, устроиться на работу. "Дети уже были в реабилитационном центре "Надежда", они не первый раз там, там есть школа, в которой примерно 70 ребятишек учатся. Всем необходимым эти дети обеспечены, на вид они здоровы, но по правилам, конечно, необходимо медобследование, нужно провести необходимые анализы, то есть 10-дневный карантин", - отметил уполномоченный по правам ребенка в Забайкалье.

По данным регионального министерства труда и социальной защиты, семья с 2017 года стоит на учете в органах опеки и попечительства администрации Александрово-Заводского района как находящаяся в социально-опасном положении. "В официальном браке супруги не состояли, кроме того, в свидетельствах о рождении у всех четверых детей в графе "отец" стоит прочерк", - отметили в министерстве, уточнив, что у матери детей, найденных в заброшенном здании, есть еще двое, в отношении двоих она лишена родительских прав. Мужчина, с которым обнаружили детей, как выяснилось, скрывался от правоохранительных органов и находился в розыске по обвинению в причинении вреда здоровью средней тяжести, он помещен в следственный изолятор.

Сразу после обнаружения семьи в заброшенном здании краевая прокуратура и следственные органы начали проверку. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан"). По мнению следствия, нарушение прав детей стало возможным в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами органов системы профилактики своих должностных обязанностей по защите прав несовершеннолетних.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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