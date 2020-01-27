Власти Таиланда не будут штрафовать туристов, задержавшихся в стране из-за коронавируса

БАНГКОК, 27 января. /ТАСС/. Иммиграционная служба Таиланда объявила в понедельник, что иностранные туристы, чьи планы поездок нарушаются из-за вспышки коронавируса, не будут оштрафованы, если будут находиться в Таиланде больше положенного срока. Об этом пишет газета Bangkok Post .

Заместитель официального представителя иммиграционной службы Чоенгрон Римпхади пояснил, что туристы, задержавшиеся в стране из-за нового типа пневмонии, не должны будут платить штраф, который составляет 500 батов ($16) в сутки. По информации издания, в столичном аэропорту Суваннапхум работает специальный центр помощи туристам, задержавшимся в этой воздушной гавани из-за коронавируса.

Римпхади рассказал, что некоторые пассажиры, чьи планы передвижения нарушило распространение нового типа пневмонии, связались со своими авиакомпаниями, чтобы получить компенсацию, перенести рейс или остаться в Таиланде на более длительный срок. Некоторые из туристов перенаправили свои обратные рейсы в соседние с Уханем аэропорты, добавил он.

Подозрительный пациент

Вместе с тем в провинции Накхонратчасима у человека, заболевшего гриппом, были обнаружены симптомы, схожие с пневмонией, вызванной новым коронавирусом. Как пишет газета The Nation, в понедельник врачи одной из больниц провинции сообщили в министерство здравоохранения и губернатору, что в медицинском учреждении от гриппа лечится 34-летний мужчина. По словам специалистов, пациент является жителем одного из районов провинции и 22 января вернулся из города Ухань, где находился по работе. Через три дня после возвращения у него начался грипп, он пошел в больницу, где у него были выявлены подозрительные симптомы.

В данный момент мужчина помещен в карантин. Весь медицинский персонал находится в защитных костюмах при его лечении. Администрация больницы также закрыла часть здания, где находится мужчина. В медицинском учреждении отметили, что ожидают результатов анализа крови.

По последним данным Минздрава Таиланда, число подтвержденных случаев заражения коронавирусов в королевстве достигло восьми. Вместе с тем общее количество возможных случаев заражения - 84, из них у 45 людей заболевание не подтвердилось и 39 человек до сих пор находятся под наблюдением специалистов. Кроме того, в нескольких провинциях, включая Чиангмай, Накхонсаван и Районг, было зарегистрировано несколько подозрительных случаев, похожих на заражение коронавирусом.