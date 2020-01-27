Пользователи сообщают о сбое в работе почтового сервиса Mail.ru

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Проблемы в работе почтового сервиса компании Mail.ru Group - "Почта Mail.ru" наблюдаются в понедельник в России. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Около 61% пожаловавшихся на проблемы сообщают о сложностях в работе почтового сервиса, у 26% не работает его сайт и 11% испытывают проблемы со входом.

Жалобы на неполадки поступают в основном от пользователей в западной части России.

"Сегодня утром небольшой процент пользователей почты мог испытывать сложности со входом в сервис. Мы оперативно определили причины неполадок, они устраняются, и в ближайшее время сервис будет работает в штатном режиме. Пользовательские данные также не пострадают", - сообщили ТАСС в пресс-службе Mail.ru Group.

В новость были внесены изменения (11:51 мск) - приводится комментарий пресс-службы Mail.ru Group в последнем абзаце.