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Роспотребнадзор выявил 100 человек с подозрениями на коронавирус

Все эти случаи не подтвердились, сообщила глава ведомства Анна Попова

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор на данный момент выявил более 100 человек с подозрениями на коронавирус, но ни у одного из них диагноз не подтвердился. Об этом журналистам в понедельник сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день мы выявили более 100 человек, которые имеют какие-либо клинические признаки инфекционного заболевания и вместе с тем в анамнезе имеют посещение Китайской Народной Республики. Каждый из них был своевременно изолирован, помещен в стационар в боксированную палату, полностью обследован <...>. Ни в одном случае не был установлен коронавирус", - сказала Попова.

По ее словам, большинство людей, заразившихся новым типом коронавируса, старше 60 лет и имеют сопутствующую патологию. 

"Я хотела бы обратить внимание на то, что нам известно из специальных данных, что из числа заболевших 80% имеют возраст старше 60 лет, и фактически у всех с тяжелыми случаями была или есть какая-то соматическая сопутствующая патология", - сказала она.

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