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В Крыму 2020 год объявлен годом студенческого спорта и ветеранского футбола

Оргкомитеты возглавил вице-премьер Крыма - министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Власти Крыма объявили 2020 год годом студенческого спорта и ветеранского футбола. Соответствующие распоряжения главы республики опубликовано на сайте правительства региона.

"С целью привлечения молодежи и студентов к занятиям спортом, а также развития, совершенствования и популяризации студенческого спорта в Республике Крым: провести в 2020 году год студенческого спорта. Создать организационный комитет по подготовке", - говорится в тексте распоряжения.

Аналогичным документом поручено провести год ветеранского футбола. В распоряжении также сказано, что оргкомитет до 1 марта должен разработать и утвердить план мероприятий.

Оргкомитеты возглавил вице-премьер Крыма - министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин.

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