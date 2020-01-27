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Китайская вирусная пневмония

Reuters: Малайзия не будет пускать в страну граждан КНР из Уханя из-за вспышки пневмонии

В настоящее время в Малайзии подтверждено три случая заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом

ТАСС, 27 января. Власти Малайзии вводят временный запрет на въезд в страну жителей китайского Уханя и провинции Хубэй, где произошла вспышка новой формы пневмонии. Об этом в понедельник сообщает агентство Reuters.

В настоящий момент в Малайзии подтверждено три случая заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. Все трое заболевших являются родственниками гражданина КНР, который был госпитализирован с этим же диагнозом в Сингапуре.

Вспышка новой формы пневмонии была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания превысило 2,8 тыс. человек, число летальных исходов составляет 81. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае.

Также коронавирус выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии.

Теги
АвстралияЯпонияСШАМалайзияНепалСингапурТаиландКитайФранцияРеспублика КореяВьетнамКитайская вирусная пневмония
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