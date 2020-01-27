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Китайская вирусная пневмония

В Амурской области организуют временное "окно" для возвращения российских туристов из КНР

Воспользоваться автобусом смогут все российские туристы, которые захотят выехать из Хэйхэ

ТАСС, 27 января. Власти России и Китая договорились организовать временное "окно" для выезда российских туристов из КНР через закрытый ранее пункт пропуска между городами Благовещенск и Хэйхэ, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

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"На телефон горячей линии <...> поступило несколько десятков звонков от российских туристов, находящихся в данный момент в приграничном городе Хэйхэ. В ходе первичных консультаций специалистам стало известно о девушке с подозрением на острое воспаление аппендицита. Учитывая факт угрозы жизни и здоровья гражданки России, при активном участии генерального консульства РФ в Харбине с китайской стороной достигнута договоренность об организации разового автобусного рейса для возврата российских туристов через пункт пропуска Хэйхэ в Благовещенск", - говорится в сообщении.

Воспользоваться автобусом смогут все российские туристы, которые захотят выехать из Хэйхэ. Для этого им нужно 28 января к 9:00 (3:00 мск) прибыть к зданию пункта пропуска Хэйхэ. "Планируется, что процедура оформления и выпуска граждан займет не больше двух часов. В составе сотрудников, которые будут осуществлять возврат российских туристов, будет присутствовать медицинский работник", - отмечается в сообщении.

Теги
РоссияКитайАмурская областьКитайская вирусная пневмония
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