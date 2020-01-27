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Причиной заболевания нескольких студентов вуза в Севастополе стала норовирусная инфекция

В больнице остаются четыре человека

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Причиной заболевания студентов Севастопольского государственного университета стала норовирусная инфекция. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе вуза.

"Анализы всех обучающихся показали норовирусную инфекцию", - рассказали в пресс-службе, сославшись на данные Роспотребнадзора.

Также в СевГУ отметили, что заболевшие идут на поправку . Новых случаев заболевания не зафиксировано, но сохраняется круглосуточное медицинское наблюдение. Планируется провести дезинфекцию в общежитии, где проживали большинство заболевших студентов.

В городском департаменте здравоохранения уточнили, что из семи заболевших, доставленных в больницу 23 января, в медицинском учреждении остаются четыре человека, но все они идут на поправку.

Теги
РоссияСевастополь
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