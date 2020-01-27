Заболеваемость гриппом в России ниже эпидемического уровня

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор вовремя предпринял все профилактические меры по гриппу, заболеваемость им в стране ниже эпидемического уровня, сообщила в понедельник журналистам руководитель ведомства Анна Попова.

"По заболеваемости гриппом сейчас мы на доэпидемическом уровне. У нас практически нет субъектов РФ с вирусопревышением эпидемических порогов. Все меры, которые были предприняты нами в осеннем периоде и в начале зимы, дали свой эффект, и сегодня заболеваемость гриппом ниже эпидемического уровня", - сказала она.