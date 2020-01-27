{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Заболеваемость гриппом в России ниже эпидемического уровня

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ведомство вовремя предприняло необходимые профилактические меры

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор вовремя предпринял все профилактические меры по гриппу, заболеваемость им в стране ниже эпидемического уровня, сообщила в понедельник журналистам руководитель ведомства Анна Попова.

"По заболеваемости гриппом сейчас мы на доэпидемическом уровне. У нас практически нет субъектов РФ с вирусопревышением эпидемических порогов. Все меры, которые были предприняты нами в осеннем периоде и в начале зимы, дали свой эффект, и сегодня заболеваемость гриппом ниже эпидемического уровня", - сказала она.

Теги
РоссияПопова, Анна Юрьевна
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Роспотребнадзор выявил 100 человек с подозрениями на коронавирус
Все эти случаи не подтвердились, сообщила глава ведомства Анна Попова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС