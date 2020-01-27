{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Онищенко: порядка 30 существующих препаратов способны победить новый коронавирус

По последним данным, число подтвержденных в КНР случаев заболевания превысило 2,7 тыс.

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Существует примерно 30 медицинских препаратов, которые работают против коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщил в понедельник бывший глава Роспотребнадзора, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые уже сегодня есть, лечат, работают против этого вируса. 12 из них - это те, которым мы лечим ВИЧ-инфекцию, нашим ВИЧ-инфицированным детям раздаем для профилактики. Это такие [препараты], как "Индиновир", "Саквинавир". Эти препараты, слава богу, работают против этого коронавируса", - сказал он.

"Всего у нас 39 коронавирусов, о которых мы пока знаем, их мы знаем с 1965 года", - добавил Онищенко, добавив, что их, наверняка, больше.

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря прошлого года в Ухане, административном центре провинции Хубэй, крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания превысило 2,7 тыс., число летальных исходов составляет 80. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае. Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

Теги
Онищенко, Геннадий ГригорьевичРоссияКитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Совет по науке при президенте обсудит увеличение бюджетных мест в регионах
Как сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, речь идет об инициативе, с которой выступил президент РФ Владимир Путин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС