Онищенко: порядка 30 существующих препаратов способны победить новый коронавирус

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Существует примерно 30 медицинских препаратов, которые работают против коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщил в понедельник бывший глава Роспотребнадзора, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы" .

"Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые уже сегодня есть, лечат, работают против этого вируса. 12 из них - это те, которым мы лечим ВИЧ-инфекцию, нашим ВИЧ-инфицированным детям раздаем для профилактики. Это такие [препараты], как "Индиновир", "Саквинавир". Эти препараты, слава богу, работают против этого коронавируса", - сказал он.

"Всего у нас 39 коронавирусов, о которых мы пока знаем, их мы знаем с 1965 года", - добавил Онищенко, добавив, что их, наверняка, больше.

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря прошлого года в Ухане, административном центре провинции Хубэй, крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания превысило 2,7 тыс., число летальных исходов составляет 80. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае. Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.