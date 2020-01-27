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Полувековой юбилей канатной дороги отметят на Эльбрусе

29 января на поляне Азау пройдут мероприятия, посвященные юбилею

НАЛЬЧИК, 27 января. /ТАСС/. Полувековой юбилей запуска маятниковой канатной дороги (МКД) на Эльбрусе отпразднуют в Кабардино-Балкарии (КБР) 29 января, в программе предусмотрены спортивные соревнования, концерт и бесплатные угощения, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства курортов и туризма региона.

"29 января на поляне Азау (подножие Эльбруса) пройдут мероприятия, посвященные полувековому юбилею маятниковой канатной дороги "Эльбрус". Праздник начнется в 12 часов, когда будет дан старт соревнованиям по горным лыжам среди учащихся Детско-юношеской спортивной школы, в это же время гостей курорта будут угощать лакумами, хычинами (национальные балкарские блюда - прим. ТАСС) и вкуснейшим чаем из 50-литрового самовара", - сообщили в министерстве.

Желающие смогут принять участие в благотворительной лотерее, купив билет за символические 50 рублей можно будет выиграть путевку на отдых в пансионате "Чегет" или сезонный абонемент на МКД "Эльбрус".

В этот день гостям приготовили подарок - будет работать 50% скидка на подъем на МКД. В 14:00 часов начнется торжественная часть, включающая вокальные и танцевальные номера, видеотрансляцию кадров, рассказывающих о строительстве канатной дороги, чествование работников и ветеранов предприятия.

"2020 год является знаковым для туристической отрасли Кабардино-Балкарской Республики - 50 лет назад была запущена первая канатная дорога на гору Эльбрус, что стало стартовой точкой для дальнейшего развития территории Приэльбрусья как курорта всесоюзного значения", - говорится в сообщении.

В настоящее время курорт "Эльбрус" располагает 15,4 км обустроенных горнолыжных трасс и семью подъемниками. В 2015 году там была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе, достигая отметки 3847 м. Горные районы притягивают любителей активного отдыха, а Эльбрус, самая высокая вершина Европы (5642 м), популярен как круглогодичный курорт.

Курортная зона на склонах Эльбруса расположена в 150 км от Нальчика, горнолыжные трассы находятся на южных склонах горы, ежегодно на курорт съезжаются сотни тысяч любителей активного отдыха со всего мира.

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РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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