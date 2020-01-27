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Храм Илии Пророка в Москве безвозмездно передан приходу

Ранее в храме располагалось фондохранилище Музея искусства народов Востока

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Здание храма Илии Пророка на Воронцовом поле передано приходу, говорится в сообщении пресс-службы Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

"Объект культурного наследия федерального значения передан в безвозмездное пользование православному приходу храма пророка Божия Ильи на Воронцовом поле города Москвы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что ранее в храме располагалось фондохранилище Музея искусства народов Востока, которое было перемещено на территорию ВДНХ.

История храма Святого Илии ведется с XV века, первоначально построенного вблизи села Воронцова в память успешной битвы с татарами, произошедшей в день памяти пророка. В дальнейшем на месте старого храма в XVII веке был обустроен новый, в XVIII веке - уже поставлен крупный пятиглавый храм в стиле барокко. В ноябре 1929 года храм был закрыт и был передан Музею искусства народов Востока. В 1992 году по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II была возобновлена и зарегистрирована приходская община храма, с тех пор богослужения совершаются регулярно.

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