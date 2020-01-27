Наталья Андрейченко пропала в Мексике

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Актриса Наталья Андрейченко, известная по ролям в фильмах "От зари до зари", "Сибириада" и "Мэри Поппинс, до свидания", пропала в Канкуне, где сейчас проживает. Об этом сообщил в понедельник ее представитель Ян Трунцев.

Трунцев написал на странице актрисы в Instagram объявление о ее пропаже. "Подтверждаю, она не выходит на связь", - сказал он в разговоре с ТАСС.