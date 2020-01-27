Наталья Андрейченко пропала в Мексике

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Актриса Наталья Андрейченко, известная по ролям в фильмах "От зари до зари", "Сибириада" и "Мэри Поппинс, до свидания", пропала в Канкуне, где сейчас проживает. Об этом сообщил в понедельник ее представитель Ян Трунцев.
Трунцев написал на странице актрисы в Instagram объявление о ее пропаже. "Подтверждаю, она не выходит на связь", - сказал он в разговоре с ТАСС.
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ВНИМАНИЕ!!! Огромная просьба всех, кто располагает любой информацией о местонахождении Натальи Андрейченко сообщить по телефону +7 (985) 843-32-97!!! Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон... (в последнии дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того, как она села в машину, больше не выходила на связь... Ехать ей около часа за рулем.⠀ ⠀ Благодарю Марэт за оперативную связь со мной. Я лично звоню и пишу Наталье, звонки не проходят ни на русский номер, ни на американский. На данный момент мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. Мы все очень переживаем, чтобы ничего не случилось. Как только будут новости, мы обязательно вам сообщим. Ян Трунцев, PR-директор Натальи Андрейченко
По информации представителя, Андрейченко не выходит на связь более суток. В последний раз ее видели в гостях у подруги в Канкуне, откуда она уехала, пожаловавшись на плохое самочувствие и усталость.
"В последние дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта, - пояснил Трунцев. - После того, как она села в машину, больше не выходила на связь. Ехать ей около часа за рулем".