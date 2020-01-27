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Китайская вирусная пневмония

Ученые назвали дату начала вспышки коронавируса в Ухане

Вспышка этой болезни еще находится на первых стадиях развития, констатировали биологи-эволюционисты из Академии наук КНР

ТАСС, 27 января. Биологи-эволюционисты из Академии наук КНР сопоставили мелкие различия в геноме разных образцов коронавируса 2019-nCoV и выяснили, что этот патоген впервые проник в человеческую популяцию 17 декабря прошлого года или в соседние дни. Результаты их расчетов были опубликованы в статье, опубликованной в электронной научной библиотеке bioRxiv.

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"Геномы вирусов оказались очень похожи друг на друга, и они разошлись еще не так сильно, что говорит о том, что эта вспышка еще только начинается. Наши расчеты показывают, что она началась примерно за 32 дня до того, как был собран последний образец 2019-nCoV, что произошло 18 января", - пишут исследователи.

Мей Ван (Mei Wang) и Чи Чжан (Chi Zhang), биологи из Передового центра наук о жизни и палеоэкологии КАН в Пекине (Китай), пришли к такому выводу, сравнив между собой более двух десятков расшифрованных геномов коронавируса 2019-nCoV, извлеченных из образцов биоматериалов, собранных на территории провинций Хубэй, Гуаньдунь и Чжецзян в промежутке между 24 декабря 2019 года и 18 января 2020 года.

Ученые подсчитали число мелких мутаций в геноме коронавируса, возникших в ходе его распространения по территории КНР, и использовали статистические методы, применяемые при изучении эволюционных процессов, для вычисления времени появления 2019-nCoV и раскрытия динамики его распространения.

Эти расчеты показали, что вирус почти не успел поменяться за это время, несмотря на большую географию распространения. Это говорит о том, что вспышка этой болезни еще находится на первых стадиях развития и что она возникла примерно в середине декабря. Вдобавок китайские эволюционисты подтвердили заявления других научных групп о достаточно высоких темпах распространения 2019-nCoV до начала борьбы с этой вспышкой коронавируса.

Анализ последующих образцов генома вируса, как надеются биологи, поможет им уточнить этот параметр и понять, как он менялся в последние дни после введения карантина в Ухане и других городах, где были зафиксированы вспышки болезни. Это, в свою очередь, критически необходимо для выработки дальнейших мер по борьбе с 2019-nCoV.

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КитайКитайская вирусная пневмония
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