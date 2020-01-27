Найден отец, оставивший детей в Шереметьево

ХИМКИ /Московская область/, 27 января. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что найден отец двух мальчиков, оставленных в воскресенье отцом в аэропорту Шереметьево.

"Нашли папу, в ближайшее время, думаю, будет информация, какие в отношении него будут меры. Мы уже сейчас понимаем, что сам факт оставления детей в общественном месте со стороны законного представителя является серьезным нарушением", - рассказала она журналистам в понедельник по итогам посещения детей в Химкинской областной больнице..

Кузнецова также отметила, что состояние здоровья детей удовлетворительное. "Поговорила с докторами, вопросов пока к соматическому состоянию здоровья нет, но обследование будет проводиться, проведена лишь часть обследования, с ними побеседовали психологи, взяли необходимые анализы, в ближайшее время будет более подробная информация. Пока к состоянию здоровья вопросов нет, оно удовлетворительно", - добавила уполномоченный.

Детский омбудсмен сообщила, что поговорила с мальчиками, по ее словам, дети "очень отзывчивые, добрые".

В воскресенье двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения оставил в московском аэропорту Шереметьево их отец. Он также оставил все документы на детей, копию своего паспорта и записку, в которой, ссылаясь на тяжелое финансовое положение, сообщает, что временно не может заботиться о мальчиках, но готов забрать их позже. Детей планируют вернуть в Хабаровский край в ближайшее время. Мать детей нашли, возможно, дети вернутся к ней после восстановления детско-родительских отношений. Дети уже попадали в учреждения социальной защиты, когда мужчина работал вахтовым методом. Следователи возбудили уголовное дело по факту оставления в опасности малолетних детей.