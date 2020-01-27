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Китайская вирусная пневмония
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Песков: для предотвращения распространения коронавируса принимаются все необходимые меры

Ранее в Минздраве сообщили, что уже начали работать над созданием вакцины против коронавируса

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Для предотвращения распространения коронавируса в России принимают все необходимые меры, уверены в Кремле.

"Нет сомнений, что все необходимые меры предосторожности [в связи с угрозой распространения коронавируса] принимаются", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае превысило 600 человек. Погибли 17 жителей.

Замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой сообщил ТАСС, что Минздрав уже начал работу по созданию вакцины против коронавируса и ведет переговоры с китайскими учеными о возможности получения биологического материала, чтобы приступить к непосредственному созданию вакцины.

 

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичКитайская вирусная пневмония
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