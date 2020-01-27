Песков: Путин поручил проверить приговор Котову, так как пообещал это журналисту "Дождя"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Поручение президента РФ Владимира Путина проверить законность приговора Константину Котову, осужденному за нарушения на митингах, не связано со сменой генпрокурора в России. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это никак не связано с изменениями в генпрокуратуре", - подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, связано ли данное поручение со сменой генпрокурора (вместо Юрия Чайки этот пост 22 января занял Игорь Краснов).

"Это [поручение президента относительно дела Котова] связано исключительно с тем, что в заключение ежегодной пресс-конференции [19 декабря] - до того, как Путин покинул зал пресс-конференции - к нему обратился корреспондент "Дождя", который попросил президента обратить особое внимание на упомянутое дело. Президент пообещал, что он это сделает. Свои обещания президент всегда выполняет, поэтому было сформулировано поручение прокуратуре - в той формулировке, которая изложена на сайте президента", - рассказал пресс-секретарь главы государства.

Он обратил внимание, что "никакого решения" президента о пересмотре дела Котова нет, конкретная формулировка указана в перечне поручений.

Ранее Путин поручил генпрокуратуре "организовать проверку законности и обоснованности обвинительного приговора в отношении Котова" и "при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования". Ответственным за исполнение поручения является генеральный прокурор Игорь Краснов.

Котов был признан виновным по статье 212.1 УК РФ и приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Как установил суд, активист за последние полгода неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). 10 августа он участвовал в несогласованном митинге в центре Москвы. Котов был задержан при попытке скрыться.