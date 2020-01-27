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Минтруд организовал мониторинг применения новых критериев установления инвалидности

Особое внимание при проведении мониторинга уделят срокам, на которые устанавливается инвалидность при онкопатологии

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Минтруд организовал мониторинг применения новых критериев установления инвалидности, которые касаются онкологических пациентов. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении ведомства.

"Минтруд России организовал мониторинг применения Классификаций и критериев в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы. Особое внимание при проведении мониторинга будет уделено срокам, на которые устанавливается инвалидность при онкопатологии. Также Федеральному бюро медико-социальной экспертизы поручено провести аудит всех принятых до настоящего времени решений по онкопатологии", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве напомнили, что с 1 января 2020 года учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) используют усовершенствованную версию определения инвалидности. Так, снято ограничение на установление инвалидности более чем на пять лет у онкологических пациентов, в случае выявления онкологии у детей инвалидность при первичном освидетельствование выдается сразу на пять лет. Также при наличии злокачественных новообразований с неблагоприятным клиническим прогнозом у взрослых инвалидность устанавливается бессрочно не позднее двух лет наблюдения.

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