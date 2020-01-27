Совет по науке при президенте обсудит увеличение бюджетных мест в регионах

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Совет по науке и научно-технической политике под руководством президента РФ Владимира Путина обсудит с президиумом Госсовета вопросы распределения бюджетных мест в регионах страны для развития высококвалифицированных кадров на местах. Об этом в понедельник заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на представлении нового министра науки и высшего образования Валерия Фалькова коллективу министерства.

"Совсем в скором времени мы будем проводить совместное заседание президиума Государственного совета и Совета по науке и научно-технической политике под руководством президента страны <...> И одним из ключевых вопросов станет вопрос распределения контрольных цифр приема - той инициативы, которая прозвучала от нашего президента - увеличение количества бюджетных мест с приоритетным распределением их в пользу региональных высших учебных заведений для того, чтобы наши молодые люди, которые выбирают стезю высшего образования, могли учиться там, где они живут и получают работу, где они родились и учились", - сказала она.

Голикова подчеркнула, что эта тема является важной, поскольку она "связана с пространственным развитием территорий, с ростом валового регионального продукта экономики субъектов РФ".

Ранее Путин призвал развивать вузы на местах, а не "раздувать" университеты в столице и других крупных городах. Он указал на необходимость создания условий для подготовки высококвалифицированных кадров на местах. По словам Путина, если молодые люди уезжают на учебу в крупнейшие города, они затем пытаются там "зацепиться любой ценой".