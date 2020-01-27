{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Совет по науке при президенте обсудит увеличение бюджетных мест в регионах

Как сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, речь идет об инициативе, с которой выступил президент РФ Владимир Путин

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Совет по науке и научно-технической политике под руководством президента РФ Владимира Путина обсудит с президиумом Госсовета вопросы распределения бюджетных мест в регионах страны для развития высококвалифицированных кадров на местах. Об этом в понедельник заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на представлении нового министра науки и высшего образования Валерия Фалькова коллективу министерства.

"Совсем в скором времени мы будем проводить совместное заседание президиума Государственного совета и Совета по науке и научно-технической политике под руководством президента страны <...> И одним из ключевых вопросов станет вопрос распределения контрольных цифр приема - той инициативы, которая прозвучала от нашего президента - увеличение количества бюджетных мест с приоритетным распределением их в пользу региональных высших учебных заведений для того, чтобы наши молодые люди, которые выбирают стезю высшего образования, могли учиться там, где они живут и получают работу, где они родились и учились", - сказала она.

Голикова подчеркнула, что эта тема является важной, поскольку она "связана с пространственным развитием территорий, с ростом валового регионального продукта экономики субъектов РФ".

Ранее Путин призвал развивать вузы на местах, а не "раздувать" университеты в столице и других крупных городах. Он указал на необходимость создания условий для подготовки высококвалифицированных кадров на местах. По словам Путина, если молодые люди уезжают на учебу в крупнейшие города, они затем пытаются там "зацепиться любой ценой".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссияФальков, Валерий Николаевич
Реклама на ТАСС
Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Центральной России на этой неделе
По их данным, на территории Центрального федерального округа ожидаются температурные "качели"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС