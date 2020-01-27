Afghan Airlines опровергла информацию о крушении самолета в Газни

ТАСС, 27 января. Представитель национальной авиакомпании Афганистана Ariana Afghan Airlines опроверг сообщения о крушении лайнера компании в провинции Газни. Об этом сообщило агентство Ariana News.

По его данным, исполняющий обязанности директора компании Мирваз Мирзаквал "опроверг информацию, что самолет компании потерпел катастрофу в провинции Газни".

Ранее это же агентство сообщило, что пассажирский самолет авиакомпании Ariana потерпел в понедельник крушение в провинции Газни. Как указал представитель губернатора провинции, воздушное судно разбилось в уезде Дих-Як.

По уточненным данным, на борту пассажирского самолета находились 110 человек. Лайнер, по предварительной информации, направлялся из города Герат в Кабул. По другим данным, самолет совершал рейс из Герата в индийский город Нью-Дели.

Указывается, что район, в котором потерпел крушение лайнер, в настоящее время находится под контролем радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).