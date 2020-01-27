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Суд компенсировал 20 тыс. рублей москвичу за вред, причиненный пребыванием в психбольнице

Мужчина провел в психиатрической больнице 29 дней после принудительной госпитализации

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Тверской суд Москвы удовлетворил иск жителя Москвы Евгения Алехина к РФ и постановил выплатить ему компенсацию в размере 20 тыс. рублей за вред здоровью, причиненный в результате принудительной госпитализации в психиатрическую больницу № 1 им. Н.А. Алексеева. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в суде.

"Суд постановил частично удовлетворить иск Алехина к государству в лице Минфина РФ. Согласно иску, он требовал 1 млн рублей в качестве компенсации вреда здоровью, но суд решил, что российское государство должно выплатить истцу 20 тыс. рублей", - сообщил собеседник агентства.

Решением суда Алехину в 2011 году назначили принудительную госпитализацию в психиатрическую больницу № 1 им. Н.А. Алексеева (до 1994 года им. П.П. Кащенко - прим. ТАСС), где он находился в стационаре в течение 29 дней.

Согласно материалам искового заявления, там ему принудительно давали антипсихотические препараты, держали в общем коридоре и на протяжении 29 дней не переводили в палату. Алехин указал, что из-за этого он был лишен нормального покоя и сна, поскольку мимо него проводили больных, большинство из которых находились в состоянии острого психоза.

В 2014 году Мосгорсуд отменил решение нижестоящего суда о принудительной госпитализации Алехина, после чего он обратился в Тверской суд с иском о компенсации морального вреда. Изначально суд отказал Алехину в выплате компенсации, но позже Президиум Мосгорсуда отменил это постановление и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, который в итоге частично удовлетворил исковые требования.

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