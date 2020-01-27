Голикова призвала новое руководство Минобрнауки и РАН отказаться от конкуренции

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала новое руководство Министерства науки и высшего образования (Минобрнауки) РФ и Российской академии наук (РАН) не конкурировать, а выстроить эффективную совместную работу.

Об этом она заявила в понедельник, выступая на представлении нового министра Валерия Фалькова коллективу министерства.

21 января 2020 года президент РФ Владимир Путин назначил ректора Тюменского госуниверситета Валерия Фалькова министром науки и высшего образования РФ. Во главе министерства он сменил Михаила Котюкова.

"Здесь не может быть конкуренции, что первее - высшее образование или наука. Здесь мы работаем в абсолютном тандеме, и взаимосвязь, которая складывается уже между высшим образованием и наукой, должна [получить] продолжение и развитие. Поэтому я обращаюсь к РАН - взаимодействовать с министерством, с новым руководством министерства, чтобы оно было таким же плотным и эффективным, как это было последнее время", - сказала Голикова.