В Tez Tour сообщили, что все клиенты компании вернутся с Хайнаня до 4 февраля

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Туроператор Tez Tour планирует завершить вывоз российских туристов с китайского острова Хайнань до 4 февраля включительно. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе туроператора. Сейчас на Хайнане находятся 2 тыс. клиентов Tez Tour.

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"На данный момент желания вернуться с отдыха раньше срока туристы не изъявляли. Последние вывозные рейсы из аэропорта Санья (Хайнань - прим. ТАСС) запланированы 3 февраля в Уфу, 4 февраля в Екатеринбург и Казань", - сказали в пресс-службе компании.

Tez Tour с 27 января приостановил отправку туристов в Китай и совершает только вывоз в плановом режиме, сообщили ТАСС ранее в пресс-службе компании.

Туроператор приостановил продажу туров в Китай после соответствующей рекомендации Ростуризма.