Власти Ставрополья намерены создать более 4,3 тыс. мест в школах до 2023 года

СТАВРОПОЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены создать 4320 мест в школах за счет строительства новых учреждений и реконструкции уже существующих. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе губернатора края.

"На начало учебного года в крае обучалось 298 тыс. детей. За счет федерального и краевого бюджетов в 2020-2022 годах планируется создать 3748 школьных мест в новых школах и 572 места путем реконструкции действующих школ", - говорится в сообщении.

В общей сложности до 2024 года в крае планируется построить и реконструировать 24 школы, проекты восьми из них уже готовы. "Уже к 2021 году все заявленные объекты должны пройти необходимые подготовительные процедуры и быть готовы к строительству", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

Как пояснили ТАСС в краевом Министерстве образования, создание дополнительных ученических мест позволит региону улучшить условия обучения детей и продолжить работу по ликвидации обучения в две смены. В 2019 году в крае во вторую смену учились 15,6% детей - 45466 учеников. Строительство новых школ и реконструкция действующих позволили сократить этот показатель до 14,5%.