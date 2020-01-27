{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Ставрополья намерены создать более 4,3 тыс. мест в школах до 2023 года

Как сообщили в краевом Министерстве образования, создание дополнительных ученических мест позволит улучшить условия обучения детей и продолжить работу по ликвидации обучения в две смены

СТАВРОПОЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены создать 4320 мест в школах за счет строительства новых учреждений и реконструкции уже существующих. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе губернатора края.

"На начало учебного года в крае обучалось 298 тыс. детей. За счет федерального и краевого бюджетов в 2020-2022 годах планируется создать 3748 школьных мест в новых школах и 572 места путем реконструкции действующих школ", - говорится в сообщении.

В общей сложности до 2024 года в крае планируется построить и реконструировать 24 школы, проекты восьми из них уже готовы. "Уже к 2021 году все заявленные объекты должны пройти необходимые подготовительные процедуры и быть готовы к строительству", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

Как пояснили ТАСС в краевом Министерстве образования, создание дополнительных ученических мест позволит региону улучшить условия обучения детей и продолжить работу по ликвидации обучения в две смены. В 2019 году в крае во вторую смену учились 15,6% детей - 45466 учеников. Строительство новых школ и реконструкция действующих позволили сократить этот показатель до 14,5%.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Строительство туркластера "Карельское Беломорье" может начаться в 2021 году
До 1 мая планируется завершить реконструкцию здания в Беломорске, где расположится Музей Карельского фронта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС